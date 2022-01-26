تفاصيل إطلاق مؤتمر «الترجمة عن العربية» ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي

ضمن جهود الترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، في فعاليات افتتاح «البرنامج المهني بالقاهرة 2022»، ومؤتمر «الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم» على هامش معرض الكتاب الدولي في نسخته الـ53.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، ونيكولاوس جاريليدس، سفير اليونان لدى مصر، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، وبُدور القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ممثلا عن وزير الأوقاف، قدم الافتتاح الإعلامية، قصواء الخلالي.

من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، بتضافر الجهود للمضي قدما في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، واهتمام القيادة السياسية بها، حيث تهدف المبادرة الحفاظ على هويتنا وتقاليدنا العربية الراسخة، وحماية أبنائنا من موجات التغريب والأفكار غير المتسقة مع قيمنا الأصيلة، مؤكدة أن حرب طمس الهوية تأتي في صدارة الحروب، ومن أهم أسلحتها تدمير الارتباط باللغة.

القيادة السياسية تدعم جهود «اتكلم عربي»

وثمنت وزيرة الهجرة التعاون بين الوزارات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير المبادرة، مبرزة دور وزارة الثقافة في إمداد أبنائنا بالخارج بمؤلفات عربية تربطهم بوطنهم، ومؤسسة نهضة مصر في دعم تطبيق «اتكلم عربي»، وكذلك جهود مجمع اللغة العربية في صَون اللغة وتسهيلها بين الأجيال، لتبقى لغتنا سر بقائنا وحضارتنا العريقة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا في العديد من الدول حول العالم، من أبناء المصريين والعرب، وآخرها المشاركة في فعاليات «إكسبو الإمارات» والذي شهد حضوراً كبيرا من القائمين على المجلس الدولي للغة العربية، والمتخصصين في اللغة من الأشقاء بدولة الإمارات الشقيقة.

وزيرة الهجرة: طمس الهوية يأتي في صدارة الحروب وتدمير اللغة أهم أسلحتها

وأكدت وزيرة الهجرة أن الاهتمام بالترجمة يبني الجسور لحوار الحضارات والثقافات في العالم، وهو ما نحرص عليه دوما، لأن لغتنا هي موقعنا في كتاب تاريخ العالم، والذي قدمت له الحضارة العربية الكثير.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة اتكلم عربي حرصت على التدرج في تعلم اللغة العربية، بدءا من المستويات البسيطة، وصولا إلى التمكن من اللغة، وهو ما روعي في تطبيق «اتكلم عربي» والذي يأخذ المتعلم في رحلة من أسوان حتى الإسكندرية، بجانب معسكرات المبادرة التي شارك فيها أبناؤنا من حول العالم، لنشر التسامح وقبول الآخر واحترام العادات والتقاليد.

وعرضت وزيرة الهجرة ما قدمته الوزارة من جهود في مبادرة اتكلم عربي في مصر وخارجها، لدعم الحفاظ على اللغة العربية، مثمنة جهود مجمع اللغة العربية، والمجلس الدولي للغة العربية، وبيت الحكمة بالإمارات، في صون اللغة العربية، وبقائها ثرية بمفرداتها.

مصر تحتفي بالثقافة والكتاب في الجمهورية الجديدة

وأكدت وزيرة الهجرة أن اختيار اليونان ضيف شرف المعرض يعد تتويجا لعلاقات تاريخية ممتدة، موضحة أن مبادرة «إحياء الجذور»، تعكس عمق العلاقات بين حضارتي مصر واليونان، لدرجة إنشاء المصريين اليونانيين في ملبورن بأستراليا، نادي المصريين اليونانيين وحرصهم على اللغة العربية، والعلاقات الثقافية الممتدة بين الحضارات، وهو ما لمسناه في معرض العلوم اليونانية القديمة بمكتبة الإسكندرية.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، في تنظيم النسخة الحالية من معرض الكتاب وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وتتطور بها صناعة النشر وآلياته.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن مصر تحتفي بالثقافة والكتاب في الجمهورية الجديدة التي تؤصل للمعرفة والثقافة، بجانب بناء الإنسان وتثبيت دعائم الهوية المصرية من العلم والثقافة.

وفي كلمة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أوضح أن العناية باللغة العربية يقطع الطريق على المتطرفين الذين يلوون أعناق النصوص، والتأكيد على رسالة الإنسانية والسلام، مؤكدا أن الترجمة فتحت الباب أمام العالم ليدرك عظمة حضارتنا، وأننا دعاة بناء وتنمية.

وتابع أن هذا المؤتمر يعد جهدا من تعاون بين وزارت ثلاث، بجانب ممثلي بيوت العلم والمعرفة العربية، ليؤكد أن علينا تضافر الجهود لننقل تراثنا العربي لغيرنا، وندرك كيف يفكر غيرنا في مختلف العلوم والمجالات، موضحا أن وزارة الأوقاف حرصت على ترجمة خطبة الجمعة إلى أكثر من 20 لغة، بجانب ترجمة عيون التراث العربي.

وأعرب نيكولاوس جاريليدس، سفير اليونان لدى مصر، أن علاقات مصر واليونان تاريخية، وأن هناك فعاليات ستكون ضمن فعاليات المعرض أيضا، بجانب إتاحة كتب يونانية باللغة العربية، مؤكدا أن الترجمة تُسقط حواجز المعرفة وتبني جسور التواصل، مثمنا التواصل الثقافي والإنساني بين الحضارات.

وبدوره، أوضح الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، أننا نشهد كوكبة عربية وعالمية ضمن الحضور، في هذه الجلسة الافتتاحية، لننطلق في طريق يضمن ازدهار وثراء الأمة، فلا نكتفي بالأخذ عن غيرنا؛ فتاريخ الإنسانية يشهد أن الأمة العربية قدمت الكثير، موصيا بعمل مجلس مشترك للترجمة العربية، لئلا تهدر الجهود في ترجمات مكررة، ولضمان ترجمة أكبر عدد من المؤلفات المترجمة، وفق معايير محددة، تضمن جودة الانتقاء والإضافة إلى المكتبات المختلفة.

وأشار الدكتور صلاح فضل إلى دور مراكز الترجمة عربيا في نقل العلوم والثقافة من وإلى العربية، ودورها في تغيير صورة العرب عالميا، وما رسخه الإعلام، بأن نمتطي جناح الفنون والآداب، وترجمة روائع العالم إلى لغتنا العربية، بطريقة مرسومة بدقة.

وفي سياق متصل، أكدت الشيخة بدور القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، أن العلاقة بين مصر والإمارات نابعة من أخوة تاريخية، موضحة أن مصر أنجبت الكثيرين ممن حملوا مصابيح العلم، وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوي، رائد الترجمة، والتي فتحت أبواب المعرفة على مختلف الحضارات، مؤكدة أهمية استعادة الترجمة مكانتها السامية في مختلف العلوم، لربط الحضارات والعودة إلى شمس المعرفة.

وتابعت القاسمي أن علينا تشجيع الترجمة وتفعيل دورها مع ارتفاع الطلب على أصوات جديدة وأصيلة، وتنظيم ورش عمل وتقديم الجوائز للمترجمين، وإفساح الطريق أمام المترجمات للانطلاق لآفاق الإبداع، مع سياق العولمة والانفتاح الكبير حولنا، لدعم تطلعاتنا الثقافية والترويج لتراثنا.

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، أن معرض القاهرة يشكل فرصة خصبة لمتابعة أحدث المستجدات الثقافية، وعرض تجربة معرض أبو ظبي للغة العربية، في ترجمة أكثر من ألف كتاب لنحو 23 لغة، وما يقدمه من مشروعات وتجارب ثقافية، مثمنا كل الجهود المعنية بصون اللغة العربية، حافظت على حقوق النشر والترجمة، وإطلاق مشروع المترجمين الجدد، ونشر أجزاء من المعجم التاريخي برعاية الشيخ سلطان القاسمي.

شهدت الفعاليات إهداء ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية، والتي صدرت اليوم، وأُهديت أولى نسخها إلى السيد سفير اليونان لدى القاهرة.

ويعقد مؤتمر «الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم»، في الفترة من 26 وحتى 29 يناير الحالي متضمنا جلسة افتتاحية وثلاث ورش معنية بالترجمة عن العربية حاضرا ومستقبلا، وهو أحد فعاليات البرنامج المهني للمعرض.