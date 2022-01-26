الأعلى للطرق الصوفية ينعي ياسر رزق: فقدنا منبرا لصوت الحق

نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وفقيد الصحافة المصرية، وقال فى بيان له : فقدنا منبرا لصوت الحق ونحن نقدر الأقلام الوطنية والتى دائما تدافع عن صوت الحق وإعلائه.

وتقدم القصبى بخالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير ولمؤسسة أخبار اليوم وللهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وفاة ياسر رزق

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية عن عمر ناهز 57 عاما.

وولد ياسر رزق في محافظة الإسماعيلية عام 1965، والتحق بكلية الإعلام وتخرج فيها عام 1986، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم القومية لمدة 30 عامًا، منذ كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام.

وتنقل ياسر رزق بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وترأس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون عام 2005.