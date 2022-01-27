طوابير على التذاكر .. إقبال كبير في اليوم الأول لمعرض الكتاب

إقبال كبير شهده معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ53، فى اليوم الأول بعد فتح أبوابه أمام الجمهور، حيث تراصت الطوابير أمام الأبواب لحجز التذاكر، وزيارة المعرض، وحضور الندوات المختلفة، وذلك منذ العاشرة صباحا، على أن يستمر العمل فى المعرض حتى التاسعة مساء، وذلك بمقره بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 7 من فبراير المقبل، وخلال هذه الفترة، يمكن لجميع المواطنين زيارة المعرض، في المواعيد المقررة له.

مواعيد معرض الكتاب

وتستمر فعاليات معرض الكتاب طوال أيام الأسبوع، من السبت إلى الأربعاء، من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساءا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، وتختلف مواعيد افتتاح المعرض أمام الجمهور، فيوم الخميس تبدأ مواعيد المعرض من العاشرة صباحا، حتى التاسعة مساءا، أما بالنسبة ليوم الجمعة، فتبدأ مواعيد المعرض من الواحدة ظهرا، وحتى التاسعة مساءا، وذلك نظرا لكونها عطلة رسمية.

مواصلات معرض الكتاب

مع بداية إنطلاق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تم تخصيص 11 خط أتوبيس لنقل الجمهور من وإلى ميادين مصر الكبرى.

الخط الأول:

عبدالمنعم رياض – رمسيس - عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – مركز المنارة، إلى مقر معرض الكتاب.

الخط الثاني:

دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – مركز المنارة.

الخط الثالث:

في النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

الخط الرابع:

الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان رابعة – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط الخامس:

ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

الخط السادس:

صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط السابع:

المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

طرق حجز تذاكر معرض الكتاب

هناك طريقتين لحجز تذاكر معرض الكتاب، وهما:

1- من خلال زيارة المنصة الرقمية، وحجز تذكرة المعرض «أون لاين»، من خلال هذا الرابط.

2- من خلال المنافذ المتاحة بجوار بوابات المعرض بالتجمع الخامس.