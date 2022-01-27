معرض الكتاب يبدأ استقبال الزائرين.. اعرف المواعيد وخطوط المواصلات

يبدأ معرض القاهرة الدولي في دورته الـ53، استقبال الجمهور ابتداء من اليوم الخميس، بمقره في التجمع الخامس، ويستمر حتى 7 فبراير المقبل.

وتقام الدورة تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختير الكاتب يحيى حقي، شخصية الدورة الحالية، والكاتب عبدالتواب يوسف، شخصية معرض كتاب الأطفال.

طرق حجز تذاكر المعرض

حجز تذكرة المعرض «أون لاين» عبر المنصة الرقمية من هنا، أو من المنافذ المتاحة بجوار بوابات المعرض «أون لاين» كذلك.

3 فئات معفاة من حجز التذاكر:

- الأطفال أقل من 12 سنة.

- ذوي الاحتيجات الخاصة.

- كبار السن وذويهم.

مواعيد معرض الكتاب

- من السبت إلى الأربعاء: من 10 صباحا إلى 8 مساء.

- الخميس من 10 صباحا إلى 9 مساء.

- الجمعة من الواحدة ظهرا إلى 9 مساء.

مواصلات معرض الكتاب

بالتعاون بين وزارة الثقافة والنقل، جرى تخصيص 11 خط أتوبيس لنقل الجمهور من وإلى ميادين مصر الكبرى.

الخط الأول: عبدالمنعم رياض – رمسيس - عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – مركز المنارة، إلى مقر معرض الكتاب.

الخط الثاني: دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – مركز المنارة.

الخط الثالث: في النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

الخط الرابع: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان رابعة – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط الخامس: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

الخط السادس: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط السابع: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

خريطة معرض الكتاب

يشارك في الدورة الحالية 1063 دار نشر، وتتضمن خريطة المعرض المحدثة أسماء وأماكن دور النشر بالمعرض، ويمكن تحميلها من هنا