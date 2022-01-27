طب «بنات الأزهر» تكرم «قدم صحيح»: تحمي مرضى القدم السكرى من البتر

كرمت كلية طب بنات الأزهر مبادرة قدم صحيح التي تقدمها مؤسسة «صناع الخير» لما توفره المبادرة، من خدمات علاجية لمرضى القدم السكرى غير القادرين، لحمايتهم من البتر وفق أحدث وأفضل برامج علاج القدم السكرى عالميا، بالمجان تماما، باستخدام تقنية الفضة الرباعية وما تبذله المبادرة من جهود مقدرة لنشر الوعي حول طرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى، وآليات الحماية من بتر القدم.

مبادرة قدم صحيح

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الكلية مؤخرا بحضور الدكتورة هناء العبيسي عميد الكلية، والدكتور هشام فرهود العميد الأسبق للكلية، والدكتورة مايسة عبدالوهاب، رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور محمود وافى مدير مبادرة «قدم صحيح» بصناع الخير، وذلك ضمن برنامج ورش العمل التحضيرية للمؤتمر الدولي السابع لأقسام جراحة الأوعية الدموية بجامعة الازهر، والمقرر عقده أيام 25، 26، 27 أغسطس المقبل.

وأكدت الدكتورة هناء العبيسي، أن المبادرة يجري تنفيذها داخل مستشفيات جامعة الأزهر، وفق بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وصناع الخير، تم توقيعه بحضور ورعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، مشيرة إلى أن الكلية حرصت على منح المبادرة شهادة تكريم اثناء ورشة العمل لما للمبادرة من أهمية قصوى لصالح مرضى القدم السكرى غير القادرين فى حمايتهم من بتر القدم، إذ توفر المبادرة أحدث بروتوكولات العلاج فى العالم.

استخدام أحدث تقنيات العلاج عالميا بالمجان

وقالت «العبيسي»، إن جدية المبادرة فى استخدام أحدث تقنيات العلاج عالميا وتوفيرها للمرضى غير القادرين بالمجان تماما يدعو للفخر وليس فقط للتكريم.

وأشارت مايسة عبد الوهاب، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، بكلية طب بنات الأزهر إلى أن مبادرة «قدم صحيح»، حرصت على عمل غرفة لها داخل مستشفى الزهراء الجامعي، لتقديم الخدمات الطبية والتوعية للمرضى، بالتعاون ما بين صناع الخير وأساتذة الأوعية الدموية بالمستشفى، وهو ما أثمر عن استفادة العشرات من مرضى القدم السكرى من الخدمات التى تقدمها الغرفة، وعلى رأسها الخدمات العلاجية التى تعتمد على تقنية الفضة الرباعية، بما أثبتته من كفاءة عالمية كبيرة فى تعزيز الحماية من بتر القدم السُكري، كل ذلك بالتنسيق الكامل والتعاون المستمر مع أساتذة الأوعية الدموية بالجامعات المصرية، حتى الآن.

المبادرة قدمت خدمات علاجية لأكثر من 3 آلاف مريض

من جانبه أكد الدكتور محمود وافي، أن مبادرة قدم صحيح أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماما لمرضى «القدم السُكري» غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وأن المبادرة وبجانب توفيرها أحدث علاجات القدم السكرى، المعتمدة على تقنية الفضة الرباعية بالمجان تماما لغير القادرين، فإنها توفر أيضا الغيارات اللازمة، حيث يتسلم المريض وتحت إشراف أساتذة الأوعية الدموية، حقيبة شهرية بها الدواء اللازم ومستلزمات الغيار وتصل تكلفة الحقيبة الواحدة أكثر من 4 آلاف جنيه يتسلمها المريض بالمجان تماما.

وأوضح وافي، أن المبادرة نجحت حتى الآن فى تقديم خدماتها العلاجية لأكثر من 3 آلاف مريض قدم سكرى، في 20 غرفة للمبادرة بـ20 مشفى جامعي، منتشرة في أنحاء الجمهورية، ونستهدف الوصول بعدد الغرف لـ30 غرفة خلال هذا العام فى 30 جامعة مختلفة، بما يمكن من تقديم خدمات العلاج والتوعية لعدد أكبر من المرضى سنويا، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.