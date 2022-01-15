صناع الخير: شعرنا بالفخر خلال عرض تجربة «حياة كريمة» بمنتدى الشباب

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وأحد سفراء مبادرة «حياة كريمة»، إنه شارك في ورشة «حياة كريمة» التي عقدت قبل بدء منتدى شباب العالم، وجرى المناقشة مع وفود من مختلفة أنحاء دول العالم، «رأينا فخر واعتزاز بالتجربة المصرية المتميزة في تطوير الريف المصري».

المجتمع المدني يشهد تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية

وأضاف «زمزم»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «Extra News»، ويقدمه الإعلامية منة فاروق والإعلامي مجاهد همام، اليوم السبت، «بعض الوفود كانت مطلعة على بعض العناصر الرئيسية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والبعض منهم لأول مرة يعرف عن خدمة ما يقرب من 60 مليون مواطن في 4500 قرية في مدة زمنية محددة وبمؤشرات قياس واضحة تلعب فيها الدولة دور هام في حياة كل مواطن بالريف المصري».

وتابع: «المجتمع المدني يشهد تطورا كبيرا على مدار السبع السنوات الماضية، ومدى العمل الحقيقي الذي يلمسه المواطن والمنظمات الدولية، والمؤشرات التي تمنح لمصر تكشف عن التطور الملموس على أرض الواقع من حيث الخدمات والبنية الأساسية وبعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».

وواصل: «المجتمع المدني بدأ منذ طلب الرئيس السيسي لمشاركة القطاع المدني والقطاع الخاص وكل أجهزة الدولة في النهوض بالريف المصري، وكان العمل على سكن كريم ورفع كفاءة المنازل، ثم تطور لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للتمكين الاقتصادي، ثم المحور الخاص بالتمكين الاجتماعي، وبدونه لا يمكن نتحرك للتمكين الاقتصادي والخدمات الطبية».

آلاف الجمعيات الأهلية تشارك في «حياة كريمة»

واستكمل: «هناك قوافل طبية يومية من جميع الجمعيات الأهلية، وليس فقط الـ 23 جمعية أهلية التي بدأت بها مبادرة حياة كريمة، ولكن الأعداد تطورت ووصلت لآلاف من الجمعيات الأهلية كالقاعدية والمركزية، وهناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج فرصة ومودة والكثير من برامج التوعية والحفاظ على حياة الأطفال وتحديد النسل وصحة المرأة».