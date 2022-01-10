صناع الخير: شاركنا بمنتدى الشباب بدعوة من الإدارة.. وحياة كريمة السبب

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، بحياة كريمة، ودورها المؤثر الذي يستهدف 60 مليون إنسان بالريف المصري، لمواجهة تداعيات الفقر التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، لأن حجم نسب الفقر بالعالم كله زادت مئات الملايين بسبب إنتشار الجائحة.

في هذا السياق، قال عصام عبدالرحمن، المستشار الإعلامي لصناع الخير، خلال حديثه مع «الوطن»، إن مشاركة صناع الخير بمنتدى شباب العالم، كانت عن طريق الاشتراك في الورش الخاصة بحياة كريمة، لعرض كل ما يخص صناع الخير، عن طريق تلك المبادرة الرئاسية الضخمة.

صناع الخير وحياة كريمة قائمة على أساس الشباب

وأضاف «عبدالرحمن»، أن دعوة صناع الخير هي دعوة لمنظمة أهلية شابة يقودها مجموعة من الشباب استطاعت في وقت قصير بأنها تبرز نموذج للمجتمع الأهلي الجيد المعتمد على فكر الشباب ووعيه وحماسه، وذلك من إهتمامات الرئيس السيسي في الوقت الراهن، «أما عن المشاركة بشكل فعلي شاركنا في الورشة التحضرية الأولى المنعقدة حول حياة كريمة، وتم بها طرح ما جرى إنجازه بالمبادرة».

وأشار إلى أن صناع الخير، طرحت بالورش التحضيرية كل الأعمال التي أجرتها المؤسسة، لتنفيذ عديد من الأهداف التي تتشابه مع حياة كريمة، منها إعادة إعمار القرى، وإتاحة فرص عمل لعدد كبير من الأسر، عن طريق إحياء عدد ليس بقليل عن العمل بالحرف التراثية بالنوبة وغيرها، وجرى شرح فكرة إنشاء مصانع لإنتاج السجاد اليدوي، وأيضا في القرى الأشد احتياجًا.

صناع الخير ومبادرتها تتوافق مع أهداف حياة كريمة

وتابع المستشار الإعلامي بصناع الخير، بأن تقديم العديد من الخدمات الطبية ذات الجودة العالية، وذلك يعتبر تحقيق لأهداف حياة كريمة لتلبية الإحتياجات الطبية، مثل مبادرة «عنيك في عنينا» ومباردة «أولادنا في عنينيا».

سر التعاون بين صناع الخير ومبادرة حياة كريمة

استكمل عبدالرحمن حديثه، بأن صناع الخير كانت شريكة مع حياة كريمة، في تنفيذ إعادة إعمار 4 قرى بالمرحلة الأولى بإدفو في أسوان، ودشنا في قنا، وعبدالحليم محمود بمحافظة البحيرة، وزفتى بمحافظة الغربية، وجرى تحقيق كل أهداف حياة كريمة، «نحاول عمل مسح شامل لكل القرى والمراكز، وتنظيم قوافل أسبوعية، والقيام بأعمال الكشف على الأهالي وتقديم خدمات طبية على يد فرق أصحاب مستوى عالي».

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى شباب العالم، أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو خلال الجائحة، قائلًا: «حققنا في 2019/2020، 3.6%، وفي 2021 حققنا 3.3% معدل نمو، وهناك دول كثيرة لم تستطيع أن تحقق هذا الأمر».