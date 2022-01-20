انطلاق المرحلة الثانية من قافلة صناع الخير الطبية لأهالي سانت كاترين

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء فعاليات المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة التي جرى تنظيمها مؤخرا لخدمة أهالي مدينة سانت كاترين، حيث جرى توزيع 270 نظارة طبية والبدء في إجراء 50 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان للحالات التي جرى الكشف الطبي عليها في المرحلة الأولي من القافلة وثبت احتياجها لنظارات طبية وجراحات عيون.

خدمات طبية لـ2841 مواطنا بسانت كاترين

وانطلقت المرحلة الأولى للقافلة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبمتابعة وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ونظمتها مشيخة الأزهر واللجنة الطبية العيا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع الجامعة البريطانية والعامرية للصناعات الدوائية ومديرية الصحة بالمحافظة، وقدمت خدماتها الطبية في 13 تخصصا متنوعا واستفاد منها 2841 من أهالي سانت كاترين والوديان والقري المحيطة.

ومن جانبه، أكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، في بيان له، أن تنظيم القافلة بمرحلتيها يأتى تتويجا لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية ودعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن جميع الخدمات التى قدمتها القافلة مجانية، وتمت مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية وما أقرته وزارة الصحة المصرية من اشتراطات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا خلال القافلة.

توزيع النظارات الطبية بمستشفى سانت كاترين

وأوضح عبدالفتاح، أنه جرى توزيع النظارات الطبية بمستشفى سانت كاترين العام وإجراء العمليات سوف يتم غدا الجمعة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العيون بالقاهرة.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير ومن خلال إطلاقها للمرحلة الثانية من القافلة تواصل جهودها لدعم غير القادرين فى أنحاء محافظة جنوب سيناء، حيث سبق للمؤسسة أن نظمت سلسلة قوافل ممتدة جابت مناطق متعددة داخل سانت كاترين بالتعاون مع المصرف المتحد، كذلك نجحت المؤسسة فى دعم عدد كبير من الأسر غير القادرة من سكان الأودية والنطاقات الجبلية بمساعدات عينية ومادية فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية بالمنطقة.