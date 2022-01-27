أكبر سعر فائدة لشهادة استثمار ببنكي ناصر والأهلي.. تصل إلى 13%

يبحث كثير من المواطنين عن الشهادات الادخارية والاستثمارية في القطاع المصرفي، للمقارنة بين أكثرهم تحقيقا للفوائد، وهنا تبرز الشهادت الخاصة ببنكي ناصر والأهلي.

وطرح بنك ناصر الاجتماعي، أكبر شهادة إدخارية على مستوى القطاعات المصرفية في مصر، تحت اسم «زاد الخير» بنسبة فائدة 13% سنويا، موضحا في بيان سابق، أنها شهادة استثمارية اجتماعية، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعمل كهبة مشروطة أو صدقة جارية.

شهادة زاد الخير بأعلى فائدة سنويا

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات سابقة، بأن مدة الشهادة تبلغ عامين، ويبدأ احتساب العائد بداية من أول شهر للإصدار، ولا يتم صرفه بالكامل، إنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية، والنصف الآخر كحد أدني، يتم توجيهه لعمل الخير.

شهادة أمان المصريين في البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري، عن شهادة استثمارية، تحت مسمى شهادة أمان المصريين، تبدأ قيمة شرائها من 500 جنيه، ويمكن مضاعفتها إلى 25 ألف جنيه، محددا مدة فتح الشهادة بـ3 سنوات، على أن يكون سعر الفائدة 13%، مشيرا إلى أنه لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات، أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

واكد البنك الأهلي، أنه يمكن للعميل استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة (القيمة الأسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط)، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء، وفقا لرغبه العميل، بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

مميزات الشهادة:

- تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وبدون كشف طبي.

- سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.

- تستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألفجنيه والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.

- يمكن سداد مبلغ التأمين (التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محدد.

- إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10 آلاف جنيه مصري صافي لكل جائزة.