وزير الري: مصر أسست البنك المركزي الإثيوبي وأعطته هدية لـ«أديس أبابا»

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أسست البنك المركزي الإثيوبي، وكانت اجتماعاته تعقد في مقر البنك الأهلي في مصر، وعندما أصبح البنك يقف على أرض صلبة أعطته مصر هدية لإثيوبا، «دي حاجة من الحاجات التي لا تذكر ومحدش يعرفها»، موضحًا أن مصر ساندت السودان في بناء العديد من السدود، كما أن مصر تتحدث دائما على محور التنمية «فيكتوريا- البحر المتوسط».

بدل ما استورد منتجات زراعية من خارج الحوض أزرع في دول الحوض وانقله

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «زوم إفريقيا»، الذي يُعرض على قناة «CBC»، أن الهدف من هذا المشروع، ربط دول حوض النيل، وأن يصبح النيل ممر تنموي، ويصبح ممر للنقل النهري والبري، ونقل سكة حديد، ونقل وربط كهربائي فضلا عن النقل المعلوماتي من خلال ربط شبكات الانترنت، وكابلات المعلومات، ما بين دول حوض النيل، «عاوزينه يبقى ممر تنموي، بدل ما استورد منتجات زراعية من خارج الحوض، أزرع في دول الحوض وأنقله».

حلم لأي شخص أخذ مركب من الإسكندرية ويذهب لرؤية منابع النيل في فيكتوريا

وفي قطاع السياحة، أكد وزير الموارد المائية والري، أنه حلم لأي شخص في العالم، أن يأخذ مركب من محافظة الإسكندرية، ويذهب لرؤية منابع النيل في فيكتوريا، فجرى العمل على تأهيل البنية التحتية الخاصة بهذا الأمر، «عملنا خطوط سريعة وقطارات سريعة، عملنا خطوط ربط كهربائي مع السودان، عملنا منفذين بريين مع السودان، الحلم احنا حلمناه ومصدقينه، وماشيين في تنفيذه، السودان أول جارة لينا لازم كل حاجة تمر من خلالها لأفريقيا».