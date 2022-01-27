استجابة لـ«الوطن».. التضامن تنقذ «أم فارس» وأولادها من الغرق: تسقيف منزلها سريعا

لم تمر ساعات، على اللقاء الذي بثته «الوطن» مباشرة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، مع «حنان» المعروفة بـ«أم فارس»، التي حكت قصتها ومعاناتها في الحياة، حتى تلقت استجابة سريعة من وزارة التضامن الاجتماعي.

واشتكت «أم فارس» التي اشتهرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ«السيدة الحاملة لابنها على ظهرها أثناء تنظيف الشوارع»، خلال البث المباشر، أمس، من تضرر منزلها، بسبب تساقط مياه الأمطار على سقفه الخشبي.

التضامن تبدأ حل مشكلة منزل «أم فارس»

فور بث قصة «أم فارس»، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، إلى منزلها، للعمل على تقديم كل أوجه المساعدات لها، إذ أوضحت الوزارة، أن السيدة تبلغ من العمر 39 عاما، ولديها 3 أطفال وتحصل على معاش كرامة من الوزارة، كونها سيدة مطلقة وتعول أطفال، بالإضافة أنها تعمل فى أحد شركة التابعة لجهاز التجمع الخامس مقابل 750 جنيه شهريا.

وأشارت التضامن، إلى أن السيدة تعيش في منزل ملك لها في إحدى المناطق بضواحي حلوان، والمنزل سقفه خشبي، وأنه جارى التنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، لتغيير سقف منزلها الخشبى، وتم إمدادها في الوقت الحالي ببعض الوجبات الساخنة والبطاطين، للتعامل مع برودة الجو، لحين البدء في تغيير سقف المنزل.

تحمل ابنها وتجمع القمامة: ضاع مني 7 سنين

في بثها المباشر مع «الوطن» حكت «أم فارس»، جانبا من يومها القاسي: «بعيش ظروف صعبة تخليني أنزل الشغل كل يوم، وأربط ابني على ضهري، أنا جوزي طلقني من 7 سنين، وخد ابني الصغير معاه، وفضلت 7 سنين أجرى عشان أرجعه لحضني، ورجعته يدوب من كام يوم، وكمان هو مريض سرطان»، متابعة: «باخد عيالي الشغل معايا، بنزل 6 الصبح كل يوم، وبرجع مع أذان المغرب».