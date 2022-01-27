متحدث الصحة يكشف عدد حالات كورونا في مصر: معظمهم عزل منزلي

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات كورونا في مصر، موضحة أن إجمالي حالات كورونا في مصر بلغ 415468.

وتابعت الوزارة، في تقريرها بأن هناك ارتفاعا في المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر بسبب انتشار متحور أوميكرون، منوهة بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، خلال هذه الفترة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.

حالات كورونا في مصر

وبدوره قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حالات كورونا في مصر تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، مشيرا إلى أن نحو 80% منها في العزل المنزلي.

وأكد أنّ حالات كورونا في مصر تخضع للإشراف الطبي من خلال الفرق الطبية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية؛ لمتابعة حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا المستجد.

متحور أوميكرون

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن متحور أوميكرون يمكن علاجه بالمنزل، لافتا إلى أن الحالات التي يحدث لها مضاعفات هي الحالات المصابة بالمتحور وغير حاصلة على اللقاح، مؤكدا أهمية اللقاحات في تخفيف الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، كما يقلل نسب التردد على المستشفيات.

وأشار المتحدث، إلى أن جميع لقاحات كورونا القادمة من الخارج تخضع إلى تحاليل من قبل هيئة الدواء المصرية، وبعد ذلك توزع على جميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن جميع اللقاحات بأنواعها المختلفة متوافرة للمسافرين والمواطنين بشكل عام، مناشدة المواطنين بتطعيم اطفالهم بداية من عمر الـ11 عاما وحتى 18 عاما.

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين بالعودة لاتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام والمداومة على غسيل اليدين وعدم التكدس، مشيرة الى أن التدابير الصحية لا تزال السلاح الفعال للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.