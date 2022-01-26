«الصحة» تحدد طرق الوقاية من انخفاض الحرارة عند الأطفال: السر في الملابس

قدم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، روشتة الوقاية من انخفاض درجات الحرارة عند الأطفال في فصل الشتاء، قائلاً: «يجب إلباس الرضع والأطفال الصغار طبقة واحدة إضافية، عما قد يرتديه البالغون في نفس الحالات، الحرص على تغطية رأس وعنق الطفل وتدفئتهما، بالإضافة إلى ارتداء ملابس طويلة لتدفئة بقية الجسم».

يجب إدخال الأطفال إلى المنازل

أضاف «عبدالغفار» في تصريحات له على صفحة وزارة الصحة والسكان الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه يجب إدخال الأطفال إلى المنازل، إذا بدأوا في الارتجاف، لأن هذه أول علامة على انخفاض درجة حرارة الجسم، مشددا على ضرورة جعل الأطفال يدخلون إلى المنزل مرارا وتكرارا لتدفئة أنفسهم، عندما يلعبون في الخارج.

يجب تناول وجبات طعام صحية

وفي سياق منفصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، يجب تناول وجبات طعام صحية، وشرب الماء والسوائل، حتى قبل الخروج في الطقس السيئ، لأن ذلك يساعد على استمرار الشعور بالدفء، ومراعاة الاهتمام بالتغذية الجيدة للأطفال، خاصة في فصل الشتاء، ويجب على أولياء الأمور ألا يناموا في غرفة باردة، وتغطيتهم بالبطانيات، أو اللحاف خلال فترة النوم، مشيرا إلى أن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيوفر للأطفال بنسبة أمان أكبر من الإصابة بالعدوى، وهو متوفر للأطفال من سن 12 سنة إلى 18 سنة.

وأكد «عبدالغفار»، أنه يجب تغيير الملابس المبتلة كالمعاطف والقفازات والجوارب، والملابس الداخلية المبللة بالعرق في أسرع وقت ممكن، وارتداء الجوارب أو الجوارب المبطنة، والمناسبة في مقاسها، التي تمتص الرطوبة، مشددا على جميع المواطنين، بضرورة تحديد وقت الخروج من المنزل في الطقس البارد أو الممطر أو العاصف.