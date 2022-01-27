«الصحة»: فئتان تحصلان على علاج كورونا الجديد.. وموجود فقط بالمستشفيات

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت تسليم المستشفيات علاج كورونا الجديد (عقار مولنوبيرافير)، ويتم استخدامه للحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بـ فيروس كورونا، متابعا أن مصر تمتلك مواد خام من هذا العقار يمكنها إنتاج 150 ألف جرعة، ويتم منحه لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويعطى في أول أسبوع من الإصابة بالمستشفيات فقط.

علاج كورونا الجديد لا تتعارض مع اللقاحات

ذكر «عبد الغفار»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الأدوية الجديدة لعلاج كورونا والتي تحصلت على موافقة هيئة الدواء لا تتعارض مع لقاحات كورونا، فالعلاجات للأشخاص المصابين واللقاحات للوقاية من المرض والحد من انتشار الفيروس، لافتا الى أن اللقاحات تعطي الوقاية بنسبة معينة ولكنها لا تعطي المناعة الكاملة ضد الفيروس ومتحوراته.

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وأضاف: «هناك ارتفاع كبير في أعداد إصابات فيروس كورونا، وعلى المواطنين التعامل بشكل جاد مع الفيروس وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وأهمها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والبعد عن الزحام»، محذرا من تراخي بعض المواطنين في اتخاذ التدابير الصحية، إذ أن المتحور الجديد «أوميكرون» بينتشر بسرعة كبيرة جدا.

تحذير من المضادات الحيوية

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من استخدام المضادات الحيوية وقت الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، داعيا المواطنين إلى استشارة الطبيب قبل تناولها، إذ أن الإسراف فيها يأتي بنتائج عكسية.

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وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ سجلت الوزارة، أمس الأربعاء، خروج 1870 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 349 ألفا و427 حالة حتى اليوم.