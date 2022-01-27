«رضا» مصمم بوستر معرض الكتاب الـ53: «مقتبس من برديات المصريين القدماء»

«لا شيء يعلو على الكتب، الإنسان الذي يسير وراء غيرها لا يُصيب نجاحا، ليتني أجعلك تحب الكتب»، هذه الكلمات كتبها المصري القديم على الجدران لتمر بعدها الأيام والسنين وينقلها الدكتور أشرف رضا، مصمم البوستر الرسمي لمعرض الكتاب في دورته الـ53، المستوحى من التراث الفرعوني، وزخارف البيوت الإسلامية.

وسط كل الاستعدادات الضخمة للحدث الكبير الذي تنتظره مصر كل عام، وقع الاختيار على «أشرف رضا»، أستاذ الفنون الجميلة، ليصمم البوستر والشعار الخاص بمعرض الكتاب في وقت قياسي.

تصميم يحكي قصة تاريخية

«حبيت إني أربط بين طريقة القراءة عند القدماء المصريين سابقا، وبين اهتمامنا بالقراءة في الوقت الحاضر»، بهذه الكلمات بدأ «رضا» حديثه لـ«الوطن»، شارحا التصميم الذي نفذه باستخدام إله الحكمة عند المصريين القدماء «تحوت»، وهو من أهم الآلهة المصرية، واعتبره المصريون القدماء من علمهم الكتابة والحساب، حيث يصوًّر دائماً في البرديات وعلى الجدران، وهو ممسكا بالقلم ولوح الكتابة.

وأسندت مهمة تصميم البوستر إلى «رضا»، من إدارة العلاقات العامة بوزارة الثقافة، ليتولى وضع تصميمات وتنفيذ جميع أعمال الديكورات الخاصة بالاحتفالية، ولم تكن هذه المرة الأولى له فقد شارك في الدورة السابقة الـ52 لمعرض الكتاب، حيث استلهم التصميم من زخارف المساجد والبيوت العربية في العصر المملوكي، استكمالًا لرحلة الحضارة المصرية التي استحضرها رضا في البوستر ليتماشى ذلك مع لغة العصر الرقمية بسبب جائحة كورونا.

بوستر معرض الكتاب والألوان الطبيعية

وعن الطريقة التي اتبعها أستاذ الفنون الجميلة، في تنفيذ التصميمات، يقول إنه في البداية عالج الصورة باستخدام الجرافيك، وبعد عدد كبير من المحاولات على الصورة تمكن من معالجة الصور، إلا أنه لم يستحسن الألوان والكتابة بداخل الصورة، فقام بتعديل آخر عليها بعدما رجع إلى تصميمات ورسومات قديمة ليغذي بصره قبل أن ينهي الشكل الأخير للتصميم.

متابعاً: «اتخذت ألوان البوستر هذا العام، مجموعة من ألوان البيئة المصرية، كلون الجدارية الفرعونية بخلفية البوستر، أو درجات الألوان الترابية المختلفة، والبوستر بوجه عام يدمج الحضارات المصرية المتعددة معاً في تصميم واحد».

ويقام معرض الكتاب تحت رعاية الرئيس السيسي، بعد أن افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، ليشهد اليوم الأول إقبالا كبيرا من الجمهور الذين تراصوا أمام شباك التذاكر في العاشرة من صباح اليوم.