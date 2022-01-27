هل يعبر الإعلام المصري عن الهوية والحضارة؟.. معرض الكتاب يجيب

تحت عنوان «الإعلام والهوية المصرية»، تعقد غدا الجمعة في القاعة الرئيسية، ندوة ضمن فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ53، والذي تم إفتتاحه أمس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يتحدث في الندوة الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتورة هويدا مصطفى عميد إعلام القاهرة، والإعلامي ألبير شفيق، رئيس شبكة قنوات ON.

«مسلم» يشارك في ندوة الإعلام والحضارة المصرية

وتتطرق الندوة لمناقشة كيفية تعبير الإعلام المصري عن الهوية الحضارية والثقافية لمصر، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم كله والانفتاح الثقافي الذي أثر على شكل المجتمعات وهويتها، تعقد الندوة في الثالثة والنصف عصرا وتديرها الإعلامية منة الشرقاوي.

معرض الكتاب يفتح أبوابه اليوم للجمهور

وبعد أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء معرض الكتاب أمس الأربعاء، فتح المعرض أبوابه اليوم أمام الجمهور، وشهد اليوم الأول إقبال كبير من الجمهور الذين تراصوا أمام شباك التذاكر من العاشرة من صباح اليوم.