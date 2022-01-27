كل ما تريد معرفته عن معرض الكتاب.. المواعيد والمواصلات ونصائح الدخول

فتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، وذلك في دورته الـ 53 المقامة تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، في مركز مصر للمؤتمرات الدولية، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة تفاصيل المعرض حيث تحل اليونان ضيف شرف على المعرض.

ونستعرض في هذا التقرير كل المعلومات التي تهم الجمهور للتوجه لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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مدة ومواعيد حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب

يفتح معرض الكتاب أبوابه للجمهور اليوم، وحتى يوم 7 فبراير المقبل.

من السبت إلى الأربعاء: من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً.

الخميس: من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءً.

الجمعة: من الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساءً.

قرارات اللجنة العليا لـ معرض الكتاب 2022

السماح بدخول الزوار إلى المعرض بدون تقديم شهادة اللقاح، مع توفير وزارة الصحة لمركز تلقى لقاح داخل المعرض لمن يرغب.

ستطلب شهادة اللقاح فقط في حال رغبة الزائر حضور ندوات النشاط الثقافي داخل قاعات مغلقة.

لن تطلب شهادة اللقاح داخل صالات بيع الكتب بشرط الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية.

الدخول مجانا للأطفال تحت سن 12 عاما، ولذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، وكبار السن.

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طريقة الحصول على تذكرة

يتم إتاحة 5 منافذ لتذاكر معرض الكتاب بدءً من اليوم، بجانب المنصة الإلكترونية، كما يمكن حجز التذاكر إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمعرض الكتاب، والضغط على خانة حجز تذكرة ثم اتباع الخطوات الخاصة باستكمال البيانات واختيار طريقة الدفع، علما بأن التذكرة التي يتم حجزها إلكترونيا يمكن الدخول بها في أي يوم مرة واحدة دون الالتزام بتحديد تاريخ مسبق.

نصائح لتسهيل حجز تذاكر معرض الكتاب:

يتيح نظام حجز التذاكر، حجز العدد الذي تريده في المرة الواحدة.

في حال ذهابك أكثر من مرة يفضل حجز التذاكر في زيارة واحدة للموقع لتجنب دفع قيمة الرسوم الإضافية كل مرة لمستخدمي البطاقات الائتمانية، إذ أن كل تذكرة موضح بها عدد مرات الدخول المحددة مسبقا.

لا يوجد حد أقصى لحجز التذاكر أو تاريخ محدد للتذاكر.

يمكن للشخص الواحد حجز التذاكر له ولأسرته أو أصدقائه من خلال حسابه.

يجب مراعاة كتابة البيانات الصحيحة في الخاناات المحددة على الموقع في أثناء ملء البيانات.

يمكن الدخول بالتذكرة على الهاتف دون الحاجة لطباعتها.

أماكن دور النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

خطوط مواصلات معرض الكتاب

تم توفير أتوبيسات لخدمة زوار معرض الكتاب، وجاءت مواصلات معرض الكتاب كالتالي: