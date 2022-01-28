حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لحقوقك

مولود برج الجوزاء يتوافق مع مولود برج الأسد، حيث إن علاقته ببرج الأسد استثنائية مليئة بالأحلام فهما يشتركان في الطموح الكبير، كما يتوافق مولود برج الجوزاء مع مولود برج القوس حيث يجمعهما عدد كبير من الصفات أبرزها حب المغامرة والسفر وتعلم كل ماهو جديد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد أن تنتبه لحقوقك وتغير نظرتك للأمور لكي تجد حل، حيث أن العناد لا يفيد بشئ ويجعلك تخسر الكثير.

يجب أن تتخلي عن التشبث بآرائك دون الاستماع للغير وتحاول أن تغير نظرتك للأمور وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمولود برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تتمهل اليوم بشكل كبير، حيث أن القمر في مواجهة برجك ممايجعلك تقع فيس مشكلات كبيرة ويهدد علاقتك مع شريك الحياة.

كن متهاونا اليوم، وتقبل الرأي الآخر حتى لا تخسر شريك الحياة وتندم على ذلك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

مواصفات برج الجوزاء

وتتسم امرأة برج الجوزاء بالجاذبية ولفت الأنظار، كما أنها مرحة ومليئة بالحيوية، وتتسم بالنشاط والجرأة، فهي تتمكن مع التكيف في مختلف الظروف لكي تصل لأفضل النتائج، كما أنها تحب حل المشكلات المعقدة وتبذل قصاري جهدها للوصول لأفضل حل.

ومن ناحية أخرى يتمكن مولود برج الجوزاء من إقناع الآخرين بمنتهى السهولة، كما أنه يتسم بالرومانسية والحنية فهو شديد الطيبة مع عائلته وأحبائه وأصدقائه، رغم أنه يظهر عكس ذلك، ومن أبرز عيوبه المزاجية أغلب الوقت والفضول والإندفاع فهو من الممكن أن يدخل في مشكلات عديدة بسبب انفعاله بشكل كبير حتى على أتفه الأمور، كما أنه لا يعتذر عن ذلك.