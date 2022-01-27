حظك اليوم برج الحوت الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الأبراج وحظك اليوم، أكثر الكلمات الرائجة عبر محرك البحث العالمي، ويقبل قطاع كبير من المهتمين بعلوم الفلك بصفة يومية، على مطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، لمعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد.

وتقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، لمواليد برج الحوت، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد:

برج الحوت

ينتمي برج الحوت إلى الأبراج المائية، ويتميز الحوت بأنه بامتلاك القدرة على احتواء شريك حياته، وميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، ويملك قلبا طيبا وحنونا، ويحرص دائمًا على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وقالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الحوت: القمر معاكس بمنزل العمل والفلك ينصحك باليقظة والتركيز والعمل في سرية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحوت: اليوم حاول أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.

مشاهير برج الحوت

ومن أشهر مواليد برج الحوت، الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، محمود درويش، وحمادة هلال ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.