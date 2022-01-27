حظك اليوم برج القوس الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

بالرغم من أن مولود برج القوس من الشخصيات سريعة الغضب إلا أنه سريعا ما يراجع نفسه ويهدأ عن غضبه هذا، ثم يعود ليعتذر لمن حوله، وذلك نظرا لأن هذا البرج يتميز بطبيعة نارية، لديه عاطفة متوهجة، كما أنه يمتلك في داخله الكثير من الحنان، خصوصا لشريك حياته، يعشق السفر والمغامرات وتجربة كل ما هو جديد، يتميز بالكرم الزائد، يتميز أيضا بأنه شخصية عفوية، يتحدث بما يشعر به في قلبه ولا يخفي شيئ.

يتعرض مولود برج القوس دائما إلى الكثير من الخيبات وتواجهه الكثير من المشكلات والعراقيل، الأمر الذي يدفع بشكل يومي ودائم إلى مطالعة حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، حتى يستطيع معرفة ما يحدث في يومه.

ونرصد من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج القوس وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

اليوم قد تواجه الكثير من المشكلات والأزمات المختلفة، التي تؤثر على مجرى حياتك، وبالرغم من ذلك فاليوم لديك طاقة كبير لاجتياز جميع تلك الأزمات، فاحرص على عرض المزيد من الاقتراحات المختلفة، حتى تستطيع أن تختار المناسب لك منها.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وجود الشمس في منزلك اليوم يجعلك تحرص اليوم على قضاء أوقات سعيدة مع شريك حياتك تحديدا، كما تقضي المزيد من الوقت الممتع مع اصدقاءك وأقاربك.

الصداقة عند برج القوس

شخصية برج القوس المرحة والاجتماعية بشكل كبير تجعل الكثير من الأشخاص المحيطين به يرغبون في الاقتراب منه ومصادقته، فهو يميل كثيرا للمرح، كما يفضل الخروج لقضاء أوقات مميزة خارج المنزل، يحرص دائما على الاستماع لأصدقاءه للتخفيف عنهم، وبالرغم من أن عاطفتهم تؤثر عليهم، غلا أنه دائما يلجأ لاستخدام عقله عند التعامل مع الآخرين.