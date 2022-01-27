نصائح «الصحة» لمخالطي المصاب بكورونا في المنزل.. اشربوا مياه دافئة

جددت وزارة الصحة والسكان توجيه مجموعة من النصائح لمخالطي الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وذلك تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات خلال الفترة الحالية، والمتوقع زيادتها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إنه لابد من تجنب الاستخدام المفرط أو غير المناسب للمضادات الحيوية.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أهمية عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية، مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف، لافتة الى أهمية غسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحفاظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر، وكذلك الحفاظ على مسافة متر بين الشخص المصاب أو أكثر وباقي أفراد الأسرة.

شرب المياه الدافئة بدلا من الباردة

وتابعت الوزارة، بأنه يجب الحرص على شرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل، وارتداء الكمامات بشكل صحيح، والحرص على مراقبة درجة الحرارة كل 8 ساعات، مشددة على أهمية الراحة.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية في جميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن توافر كل أدوية علاج كورونا داخل المستشفيات، ولا يوجد أي نواقص بها.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، لافتة الى استهداف الدولة لتطعيم 70% من المواطنين على الربع الثاني من العام الجاري، وتعزيز مناعة المواطنين لمواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة.

وأكدت الوزارة، أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ومجانية للمواطنين، وهناك تسهيلات لجميع المواطنين من أجل الحصول على اللقاح، لافتة إلى عدم تسجيل أي أعراض غريبة على متلقي اللقاح حتى الآن، وكل ما تم تسجيله هي أعراض عادية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق.