الكشف على موظفي مجلس الدولة ضمن «صحة المرأة والاعتلال الكلوى»

استقبل مجلس الدولة، مبادرة «صحة المرأة والاعتلال الكلوي»، التى تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد إحدى المبادرات الرئاسية التابعة لـ«100 مليون صحة»، والمعنية بصحة المرأة، وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية والإصابات الخطيرة والاعتلال الكلوي.

المجلس حدد قاعة للمبادرة

وقالت مصادر إن إدارة المجلس، حددت قاعة لمسؤولي المبادرة لاستقبال قضاة وموظفي المجلس لإجراء الفحوصات المطلوبة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الاعتلال

وقال الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، إن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنها تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.