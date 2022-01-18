رئيس مجلس الدولة يستقبل عضو مجلس القضاء الليبي والوفد المرافق له

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدین، رئيس مجلـس الدولة، المستـشار«ضـو الغـزوي»، عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي والوفد المرافـق له، للاطلاع على التجربـة المـصرية فـي تطـوير المنظومة القضائية.

الزيارة جاءت ضمن مذكرة تفاهم

جاءت الزيارة في إطار مذكرة التفاهم المشترك الموقعة بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بدولـة ليبيـا، والتـي تـهـدف إلـي تعزيـز التعـاون والاستفادة من خبرات مجلس الدولة المصري في مجال الفتوى والقضاء الإداري.

الغزوي يعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال

وأعرب رئيس الوفد القضائي الليبي عـن سـعادته بزيارة مجلس الدولة المصري ولقاء أعضائه، وأثنى على التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا، امتداداً للعلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، كما أثنى على الطفرة المتميزة في إنجاز القضايا بمجلس الدولـة المـصري، ورفـع كفـاءة أعـضاء المجلـس والتدريب والتأهيل المناسب للقضاة والقاضيات.

وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا تناول نبذة تاريخية عن إنشاء مجلس الدولة، كما شملت الزيارة عرضًا تفصيليًا لأصـول صـياغة الفتـاوى القانونيـة والإجراءات الواجـب مراعاتهـا عنـد إعـداد الفتـوى والعناصر المكونة لها وتفادي الأخطاء وبيان معايير وجـودة الصياغة ومراحل الفتـوى وأسسها والتفرقة بين الفتوى والحكم، كمـا تنـاول متابعة آخر مراحل ميكنة العمل القضائي واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل مجلس الدولة، بعد ضبط وتنظيم ملفات الحفـظ الـورقي فـي مجلـس الدولـة وإتمـام الأرشـفة الالكترونية.

حضر اللقاء من الجانب الليبي «السفير محمد عبد العالي مصباح»، سفير دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، ووفـد قـضائي رفيع المستوى مـن المجلس الأعلى للقضاء الليبي، وحضر من الجانب المصري المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم، النائب الأول لرئيس مجلـس الدولة، ورئيس الجمعيـة العموميـة لقسمي الفتـوى والتشريع، والمستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلـس الدولـة، والأمـيـن العـام وبعـض قـضـاة وقاضيات مجلس الدولة.