كود مهني للبرامج الرياضية وضيوفها من «المتحدة للخدمات الإعلامية»

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كودًا مهنيا للبرامج الرياضية، كمبادرة تهدف إلى احترام الجميع لكل الأندية الجماهيرية وغيرها على حد سواء.

ويشرف على تقييم تنفيذ هذا الكود عدد من الخبراء الإعلاميين والأكاديميين والرياضيين، كما يضع هذا الكود المنتخب المصري لكل اللعبات على رأس أولويات تلك البرامج دون أي انحيازات.

ويلتزم بهذا الكود جميع مقدمي البرامج الرياضية والمحللين وضيوف تلك البرامج، وبدأ التنفيذ الفوري والعملي لهذا الكود.