«المتحدة للخدمات الإعلامية» توقع اتفاقية شراكة مع «العربية للتعهدات الفنية»
كتب:
أبانوب رجائي
05:26 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية
أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية، توقيع أول شراكة إقليمية خارج السعودية، وذلك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الشراكة تتضمن بأن تقوم «العربية للتعهدات الفنية»، على الإشراف وإدارة وتشغيل جميع مراحل العملية الإعلانية التي تُمكن الشركات المُعلنة من الوصول لجمهورها داخل جمهورية مصر العربية، بداية من التركيب، والوصول للمعلنين، حتى ظهور الإعلان على الشاشات.