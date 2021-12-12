«المتحدة للخدمات الإعلامية» توقع اتفاقية شراكة مع «العربية للتعهدات الفنية»

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية، توقيع أول شراكة إقليمية خارج السعودية، وذلك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الشراكة تتضمن بأن تقوم «العربية للتعهدات الفنية»، على الإشراف وإدارة وتشغيل جميع مراحل العملية الإعلانية التي تُمكن الشركات المُعلنة من الوصول لجمهورها داخل جمهورية مصر العربية، بداية من التركيب، والوصول للمعلنين، حتى ظهور الإعلان على الشاشات.