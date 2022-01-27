«النواب العراقي» يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية: 7 فبراير المقبل

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، وفق بيان رسمي، عقد جلسه له يوم 7 فبراير المقبل لانتخابات رئيس الجمهورية، حيث يتم انتخاب الرئيس العراقي بشكل غير مباشر أي عن طريق أعضاء المجلس، والذي التئم مؤخرا بعد تعطله 3 أشهر عقب إجراء الانتخابات التشريعية.

وجاءت اجتماع رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم، برئاسة محمد الحلبوسي، لبحث وتحديد الإجراءات والأحكام المتعلقة بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية وإجراءات الترشح لهذا المنصب الذي يشغله حاليا السيد برهم صالح.

إعلان قائمة المرشحين الاثنين

ومن المقرر، وفق بيان مجلس النواب العراقي اليوم، أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين الذي انطبقت عليهم شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق خلال جلسة ستعقد يوم الاثنين المقبل 31 يناير الجاري.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، كما تقرر عقد جلسة للمجلس يوم الاثنين بعد المقبل أي الموافق 7 فبراير لانتخاب رئيس الجمهورية.

النظام السياسي العراقي وسلطات رئيس الجمهورية

ووفقا لأحكام الدستور العراقي الذي وضع عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون محصورا بين عناصر المكون الكردي في العراق، وجرت العادة كذلك أن يكون الرئيس من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في المقابل تترك رئاسة إقليم كردستان العراق للحزب الديمقراطي الكردستاني.

ووفقا كذلك للنظام السياسي المعمول به في العراق، فإنه نظام برلماني أي أن الحاكم الفعلي للبلاد هو رئيس الوزراء، والذي يكون من أكبر تكتل داخل مجلس النواب، ومن ثم فإن منصب رئيس الجمهورية هو شرفي بدرجة كبيرة، عكس ما كان معمولا به قبل الغزو.

كما يقتصر انتخاب رئيس الحكومة على المكون الشيعي، حيث دائما ما يكون رئيس الوزراء مسلما شيعيا، خصوصا وأن العراق به أغلبية شيعية، فيما يكون رئيس مجلس النواب من المكون السني.