ابن عم الكاتب ياسر رزق: «فقدنا هرم العائلة»

قال الدكتور جمعة رزق، ابن عم الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأخبار، إن العائلة فقدت هرمها بوفاته صباح أمس الأربعاء، متأثراً بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأضاف «رزق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قبل قليل، أن العائلة بأكملها وأهالي الاسماعيلية ومدينة أبوصوير كانو يتفاخرون بما وصل إليه ابنهم الكاتب الصحفي ياسر رزق.

وتابع: «كانت آراؤه صادقة نابعة من حبه لوطنه، وتربيته منذ الصغر علي يد والده الكاتب الصحفي فتحي رزق، الذي كان سبباً كبيراً في نشأته وتربيته على حب الوطن».

وأشار إلى أن الفقيد الراحل ورث عن والده صلة الأرحام، وكان دائم التواصل مع أسرته وأبناء أعمامه طوال السنوات الماضية، حتى في ظروف مرضه.

«رزق»: كان يحمل هم الوطن بشكل دائم

وقال الدكتور جمعة رزق إنه التقى الصحفي ياسر رزق قبل فترة بسيطة في القاهرة، بعد عودته من السفر، للاطمئنان على صحته.

وتابع: «كان في آخر لقاء يحمل هم الوطن في الوقت الراهن، بعدما عادت مصر للصعود إلى القمة مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةً مع تربص بعض الأعداء من الخارج لها».

وقال إن الراحل كان يعمل على مساعدة أسرته، ويحرص على التواجد بشكل دائم في المناسبات المختلفة، إلى أن تأثر بالمرض خلال الفترة الأخيرة، وخضوعه لإجراء عدة عمليات جراحية.

الالاف يتوافدون على عزاء الراحل ياسر رزق

وتوافد الالاف من أهالي مركز أبوصوير والمراكز المجاورة على سرداق العزاء لأداء واجب العزاء في الصحفي ياسر رزق بمسقط رأسه في محافظة الإسماعيلية.

وشهد مركز ومدينة أبوصوير حالة من الحزن بعد انتشار خبر وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق صباح أمس الأربعاء، ونعى عدد كبير من الأهالي وفاة الصحفي الراحل عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأقامت الأسرة سرداق العزاء في مدخل مدينة أبوصوير اليوم الخميس، عقب تشييع جثمان الكاتب الراحل ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي في محافظة القاهرة.