حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28-01-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج إلى الأبراج النارية والمائية والترابية، ويهتم الكثيرون بمتابعة لحظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل

توقعات حظك اليوم لبرج الحمل مهنيا واجتماعي: اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك.. وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات، أما عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر بمنزل الحظ يعدك بيوم تتجلي فيه قدرتك على الإبهار ويمكنك أن تصلح علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج الثور

توقعات حظك اليوم لبرج الثور مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل ويعدك بالصعود والوقت للتركيز على أمور مالية ولتنظيم أعمالك وأفكارك، أما عاطفيا: المريخ بمنزل الحظ يمنحك وقتا مناسبا لتقريب وجهات النظر مع الأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء

توقعات حظك اليوم لبرج الجوزاء عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر في مواجهة برجك يهدد علاقتك بشريك حياتك، أما مهنيا وماليا: قد يكون هناك إرباك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا.

حظك اليوم برج السرطان

توقعات حظك اليوم لبرج السرطان صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة، فقط انتبه لحقوقك، أما عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. اليوم مناسب لإصلاح علاقاتك واستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الأسد

توقعات حظك اليوم لبرج الأسد عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك، أما اجتماعيا ومهنيا: حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم برج العذراء

توقعات حظك اليوم لبرج العذراء اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر، أما عائليا وعاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعيش في الذكريات وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

حظك اليوم برج الميزان

توقعات حظك اليوم لبرج الميزان مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك، أما عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

حظك اليوم برج العقرب

توقعات حظك اليوم لبرج العقرب مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك المهنية وادرس موقفك المالي تجنبا للخسائر، أما عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.

حظك اليوم برج القوس

توقعات حظك اليوم لبرج القوس مهنيا: القمر في برجك يدفعك للظهور ويمنحك حضورا وثقة بنفسك وقدرة على الإقناع، أما عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقات وصداقات.

حظك اليوم برج الجدي

توقعات حظك اليوم لبرج الجدي مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالعمل خلف الستار والاحتراس من المكائد، أما عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك تألقا وأوقات عاطفية ممتعة، فقط لا تتحدث عن أخبارك الشخصية وابتعد عن الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الدلو

توقعات حظك اليوم برج الدلو مهنيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت، أما عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك.. تتحسن علاقاتك والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

حظك اليوم برج الحوت

توقعات حظك اليوم لبرج الحوت عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يولّد اليوم بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك أن تكون أكثر تحكّما في انفعالك، أما مهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.