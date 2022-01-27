بسمة وهبة: هعتزل قريبا.. عيلتي بتوحشني وعاوزة أقعد معاهم «فيديو»

أعلنت الاعلامية بسمة وهبة عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نيتها اعتزال تقديم البرامج قريبا.

وقالت «بسمة» خلال الفيديو: «إن شاء الله هعتزل قريبا، وهاخد وقت لترتيب نفسي وأرتب الدنيا حوليا، فهعتزل اه سأعتزل ان شاء الله، أنا خلاص تعبت أريد أن أجلس جنب حبايبي أبي وأمي بيوحشوني وأولادي، سأرتب أوراقي وسأعتزل قريبا إن شاء الله».

بسمة وهبي: ، سأرتب أوراقي وسأعتزل قريبا إن شاء الله

وكانت بسمة وهبة نشرت فيديو لها، منذ أيام، وهي تؤدي مناسك الحج وأشارت من خلاله عن نيتها للاعتزال، حيث علقت عالفيديو: «أستخيرك يا ربي ببيتك ف التقاعد والتفرغ للعباده ولقاء الأحبة والاهتمام بالصحة، آن الأوان أم لم يأن يا الله؟».

بسمة وهبي تتعافى من كورونا

كما أعلنت تعافيها من متحور أوميكرون، ونشرت عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة لها وهي تؤدي مناسك العمرة وعلقت عليها: «الحمد لله الذي عافاني دون حول لي ولا قوة، وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله».

وكانت بسمة وهبة أعلنت إصابتها بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في أول يناير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، قائلة: «بقالي سنتين يستخبي من الفيروس الملعون».

وطالت بسمة وهبة شائعات عن تدهور حالتها ودخولها المستشفى، ولكنها علقت عبر حسابها على «إنستجرام» تنفي تلك الشائعه، وتناشد مروجي الشائعات حولها الكف عن ذلك في تلك الفترة التي هي بحاجة خلالها إلى دعم.