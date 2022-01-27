شقيقة ياسر رزق: «أبويا مات وكل حاجة حلوة راحت» 

قالت رشا رزق، شقيقة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، إن الراحل كان بمثابة والدها، وكان أقرب شخص لها، وأضافت عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «قلبي مات معاك خلاص، وكل حاجة حلوة راحت يا ياسر».

شقيقة الراحل: «كنت عايشة باسمك»

وقالت رشا رزق، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «أول مرة أعرف إنك لما بتعزي حد بينزف دم من قلبه، أول مرة أعرف إن كلمة البقاء لله بتوجع، أرجوكم بلاش سؤال مات ازاي، أصله خلاص راح، ارتحت يا حبيبى وسبتني للعذاب يا قلب أختك يا نبض قلبي يا اللي روحي ونفسي باخده منك، ياللى عايشة بحسك باسمك وفي حماك يا أحلى وأطيب قلب يا ياسر».

وتابعت شقيقة الكاتب الراحل بقولها: «يا رب صبرني وألهمني الصواب وصبرني على الابتلاء، وجع مش هخف منه، أبويا مات».

اخفاء الوفاة عن والدة الكاتب ياسر رزق

وأخفت أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق خبر وفاته عن والدته لمرورها بأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقالت رشا رزق إن الأسرة أخفت خبر وفاة شقيقها عن والدتها، لمرورها بأزمة صحية، وكتبت على صفحتها: «معنديش حاجة ينفع أكتبها ولا هقدر أكتب، أرجوكم محدش يبلغ أمي، أرجوكم أنا مش فى إسماعيلية، محدش يجيلي البيت».

وتابعت: «أرجوكم لحد ما أرجع، يا ريت كل أصحابي يبلغوا بعض أمي متعرفش، مش هستحمل أمي وأخويا أرجوكم».

الآلاف يتوافدون لأداء واجب العزاء

وتوافد الآلاف من أهالي مركز ومدينة أبوصوير والمراكز المجاورة لأداء واجب العزاء في الفقيد الكاتب الصحفي ياسر رزق بمسقط رأسه بمدينة أبوصوير، عقب تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي ظهر اليوم.