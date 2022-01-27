رئيس «العامة للكتاب»: مصر تعمل ليكون لديها مشروع تصدير فكر

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدولة المصرية تعمل على أن يكون لديها مشروع تصدير فكر وتقديم مصر للعالم عبر الترجمة، موضحًا: «دايما كنا بنشتغل على الترجمة وهي ناقصة الجزء التاني، كنا بنترجم ونطبع ونحاول نسوق، فبتبقى الحكاية مش مكتملة ولا بتقدم الجدوى، والعائد المادي مش هيبقى كبير أوي لكن العائد المعرفي والتواصل وتعميمم الثقافة المصرية يساوي ملايين، مهم الأجنبي يقرأ لنا ويشوفنا بنعمل إيه».

"الحاج": بدأنا عرض ما لدينا على الآخرين بشكل شيق وجذاب

وأضاف الحاج علي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في برنامج «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»: «بدأنا عرض ما لدينا على الآخرين بشكل شيق وجذاب حتى يعرف العالم كل ما لدينا، لأن المستهدف هو التعاون مع الناشر الأجنبي، وبالتالي لدينا ناشرون أجانب من 16 دولة موجودون في المعرض سيلتقون الناشرين العرب لتبادل الحقوق والترجمة».

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى أن الهيئة أصدرت أول كتالوج ترجمة لها، حيث اختير 50 عنوانا لكتب تصدرها، وكتبت أكثر من نبذة عنها، وكانت بداية هذا المشروع في معرض فرانكفورت، وكان له رد فعل إيجابي للغاية، وكان ذلك نتيجة مجموعة من الأفكار التي تم العمل عليها بالتعاون مع بعض الناشرين الأجانب في إيطاليا وصربيا.