بعد قفزة الإصابات.. 7 إجراءات مهمة للوقاية من فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات والنصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع تسجيل 1809 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، خلال آخر 24 ساعة، في إطار إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إرشادات للوقاية من فيروس كورونا

شهدت أعداد إصابات فيروس كورونا، قفزة كبيرة على مدار الأيام الماضية، إذ قارت الأعداد اليومية من تسجيل ألفي إصابة، بالتزامن مع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، ما دعا الوزارة إلى تجديد دعوتها للمواطنين بأهمية اتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة للوقاية من «كوفيد 19»، جاءت على النحو التالى:

- يفضل بقاء كبار السن وذوي الأمراض المزمنة في المنزل، منعا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم.

- الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص.

- أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

- تجنب الزيارات غير الضرورية، وفي حالة الضرورة، يجب اختصار وقت الزيارة.

- يفضل عدم اصطحاب الأطفال إلى أماكن العمل.

- تجنب تبادل المصافحات مع الآخرين.

- الحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق، مع تطهير الأيدي قبل استخدامه.

الصحة تدعو المواطنين للإطلاع على مستجدات كورونا من المصادر الرسمية

جددت وزارة الصحة، دعوتها للمواطنين، بشأن الحصول على لقاحات كورونا، مؤكدة استمرار عمل مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية خلال العطلات والإجازات الرسمية، وطمأنتهم بشأن توافر جميع اللقاحات للمسافرين وغيرهم.

وأكدت الصحة، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشارت إلى ضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان، عبر الخط الساخن لها، للإطلاع على كل مستجدات فيروس كورونا من المصادر الرسمية، وتلقي كل الاستفسارات المتعلقة بالفيروس واللقاحات.