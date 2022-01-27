نيللي كريم تتعافى من فيروس كورونا.. وتسافر إلى السعودية

تعافت الفنانة نيللي كريم من فيروس «كورونا» التي أصيبت به، قبل أيام، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية، وفقاً لما أكده مصدر مقرب منها لـ«الوطن».

وقال المصدر إن نيللي كريم سافرت إلى السعودية، اليوم الخميس، لحضور أحد الفعاليات الفنية هناك، ومن المقرر عودتها القاهرة، الجمعة، لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «فاتن أمل حربي» داخل ديكور منزلها بحي شبرا.

وأوضح المصدر، أن نيللي ستصور داخل هذا الديكور لمدة يومين، وبعدها ستنتقل إلي موقع تصوير آخر لم يتحدد بعد إلي الآن، حيث من المقرر أن يرفع المخرج ماندو العدل معدلات التصوير لتعويض فترة غياب نيللي كريم عن التصوير، خلال الأيام الماضية.

طبيعة دور نيللي كريم في مسلسلها الرمضاني

وتظهر نيللي كريم في دور أم لطفلين بحسب الأحداث، حيث يجسد دور زوجها الفنان شريف سلامة، لكنه سينفصل عنها لأسباب سيتم التعرف عليها في العمل المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة «فاتن أمل حربي» أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت، شريف سلامة، خالد سرحان، هالة صدقي وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.

مشاركة نيللي كريم في مسلسل «الجسر»

وفي سياق مختلف، تتابع نيللي كريم ردود الفعل إزاء مسلسلها الجديد «الجسر» المعروض حالياً عبر إحدي المنصات الإلكترونية، حيث إنه تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على هذه المنصة وفقاً لما أعلنته الأخيرة، ويشاركها في البطولة كل من عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج بيتر ميمي.