إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتحضر حفلا في السعودية بفستان أسود «فيديو»

قررت الفنانة إيمي سمير غانم، قطع عزلتها التي دخلتها منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك من خلال حضور حفل JOY AWARDS، بالمملكة العربية السعودية، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه تحت مظلة موسم الرياض.

إيمي ترتدي فستانا أسود اللون في الحفل

وكشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن إطلالتها التي ستظهر بها في الحفل، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت فيه وهي ترتدي فستان أسود اللون وأنيق.

وحرص عدد كبير من الفنانين والمتابعين، على التفاعل مع إطلالة إيمي سمير غانم، منهم الفنانة درة، وفريال يوسف، ودارين حداد، وبسنت أحمد صيام وآخرين.

كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة في الحفل

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، ومجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

وفيما يُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، يتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في المنطقة.