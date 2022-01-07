إيمي سمير غانم ترد على شائعات الطلاق بفيديو مع حسن الرداد.. ورود على شكل قلب

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، اليوم، فيديو مع زوجها حسن الرداد، عبر خاصية «استوري» على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

واحتفلت إيمي خلال الأيام القليلة الماضية بعيد ميلاد زوجها حسن الرداد، من خلال باقة ورود على شكل قلب، ونشرها الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لينفي بها شائعة انفصاله عن إيمي.

إيمي سمير غانم تعود للظهور

وخلال هذه الفترة، تحاول إيمي، الظهور مجددا بعد غياب دام لأشهر طويلة بسبب وفاة والدها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وذهبت لأداء مناسك العمرة وحرصت على مشاركة جمهورها بمجموعة من الصور والفيديوهات من السعودية.

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

يذكر أن الفنان سمير غانم، رحل عن عالمنا في مايو الماضي بعد إصابته بمضاعفات ما بعد فيروس كورونا وتعرضه لفشل كلوي، وتوفيت أيضا الفنانة دلال عبد العزيز نتيجة إصابتها بمضاعفات ما بعد كورونا، وتم إصابتها بفشل رئوي.

وكانت آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم، مسلسل سوبر ميرو، الذي شاركت به في السباق الرمضاني لعام 2019، بجانب سمير غانم ومحمد ثروت وحمدى الميرغني وإنعام سالوسة وملك قورة، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.