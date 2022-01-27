زميل دراسة للكاتب ياسر رزق: «كان نابغة منذ طفولته» 

قال المهندس ياسر دهشان، زميل دراسة للكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار الأسبق، والذي غيبه الموت أمس الأربعاء، إن الراحل كان من المتفوقين دراسياً طوال فترة دراسته.

وأضاف «دهشان»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس: «كنا 10 زملاء في المدرسة وفي الدروس، كان الصحفي ياسر رزق أذكانا وأشطرنا، وكان متفوقاً إلى أن التحق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة».

دهشان: كان مثالاً للاحترام والدروس كانت بمنزل اسرتنا

وتابع المهندس «دهشان»، وهو من أبناء محافظة الإسماعيلية، أن الكاتب الصحفي الراحل كان زميلاً له حتى المرحلة الثانوية، وكانا يأخذان الدروس في منزل أسرته بمنطقة «الإفرنج»، بمدينة الإسماعيلية.

ووصف الكاتب الصحفي الراحل قائلاً: «كان مثالاً للاحترام طوال حياته، وكان شديد التأدب والخجل، ودائم الاستئذان قبل أي طلب يطلبه خلال وجوده في منزل الأسرة».

وأشار إلي أن العلاقات بينهما استمرت طوال سنوات دراسته، عقب انتقاله للقاهرة وعمله كمحرر عسكري، حتى بعدما أصبح رزق أشهر صحفي في مصر خلال الفترة الماضية.

«دهشان»: تواصلت معه في أول يناير الجاري

وقال المهندس ياسر دهشان إنه تواصل مع الصحفي الراحل ياسر رزق في بداية شهر يناير الجاري، عقب حلقته مع الإعلامي أحمد موسى، وأضاف: «انتظرت ميعاد الحلقتين وشاهدتهما بالكامل، لثقتي في شهادته، ووجود معلومات جديدة حول ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كان هو على معرفة بها دون غيره».

وتابع أن الصحفي ياسر رزق كان يمتلك جرأة في قلمه، ومعلومات تحليلية جعلته أفضل الصحفيين العرب طوال السنوات الماضية.

استقبال وفود المعزين في مسقط رأس ياسر رزق

واستقبلت أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق العزاء في مسقط رأسه بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتوافد الآلاف من أهالي أبوصوير والمراكز المجاورة لتأدية واجب العزاء في الفقيد، بعد تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة.