«هاملت بالمقلوب» تُعيد خالد الصاوي للمسرح في عرض بتقنية الهولوجرام

يعود الفنان خالد الصاوي، إلى خشبة المسرح بعد سنواتٍ من الغياب، حيث انضم إلى فريق عمل مسرحية «هاملت بالمقلوب»، تأليف سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، المُقرر افتتاحها قريبًا على خشبة مسرح السلام.

تفاصيل شخصية خالد الصاوي في مسرحية هاملت بالمقلوب

ويُقدم خالد الصاوي، في مسرحية «هاملت بالمقلوب»، شخصية «شبح هاملت» لأول مرة علي المسرح بتقنية 3D مابينج، والهولوجرام، وهي أحدث تقنية يتم استخدامها في المسرح على مستوى العالم.

خالد الصاوي.. مفاجأة مسرحية هاملت بالمقلوب

و كشف المخرج مازن الغرباوي، أسباب اختياره الفنان خالد الصاوي، وضمه لفريق عمل مسرحية «هاملت بالمقلوب»، في بيانٍ صحفي، قائلًا: «العرض مليء بالمفاجأت، ويعد اختيار خالد الصاوي هو أول مفاجأة، وأهمها بالطبع، حيث إنني كنت أبحث مع فريق العمل منذ فترة عن الفنان الذي سوف يقدم تلك الشخصية، وهي شبح الأب في هاملت، وتم ترشيح أسماء كثيرة، وعلى رأسها خالد الصاوي».

مشاركة خالد الصاوي في المسرحية دون أجر

وتابع مخرج مسرحية «هاملت بالمقلوب»: «خالد الصاوي رحب بالمشاركة في العرض، بعد أن قمت بالتواصل معه أنا والفنان عمرو القاضي بطل العرض، و قراءته للنص الذي كتبه الدكتور سامح مهران، وأبدى إعجابه بالنص المكتوب وحرفيته، وقرر الوقوف بجانب العرض و المشاركة فيه دون أجر، كإهداء لوزارة الثقافة، والبيت الفني للمسرح».

وأوضح مازن الغرباوي، تفاصيل تقديم شخصية «شبح هاملت» بتقنية الهولوجرام، قائلًا: «الشخصية تقدم بشكل غير تقليدي، لذلك كانت تحتاج لفنان غير تقليدي مثل خالد الصاوي، الذي انتهي مؤخرًَا من تسجيل الأداء الصوتي للعمل، وخلال أيام قليلة سوف نبدأ تصوير مشاهده، التي سوف تظهر خلال المسرحية».

وأعرب الغرباوي عن سعادته بالعمل مع خالد الصاوي، موضحًا أنّ «خالد الصاوي من أهم مخرجي المسرح المستقل، و له تاريخ كبير، وهو امتداد لكل الرموز الفنية في مصر، وذلك التعاون لن يكون الأخير بيني وبينه».

أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب

يذكر أنّ «هاملت بالمقلوب» إنتاج وزارة الثقافة، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الحديث، تأليف سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، وهي من بطولة عمرو القاضي، وخالد محمود، وأيمن الشيوي.