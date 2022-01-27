خالد الصاوي يطمئن الجمهور على حالته الصحية: «ماشي على الخط مظبوط»

حرص الفنان خالد الصاوي على طمأنة جمهوره ومحبيه على صحته، خلال لقائه مع كاميرا برنامج «E T بالعربي»، على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل».

وقال «الصاوي»: «أنا باحب كل واحد وكل واحدة سألوا عليا، وهعيط من كتر التواصل؛ لأن كل الناس حسستني قد ايه بتحبني وتقدرني، وأنا مقابل ده بإذن الله أول حاجة هاخذ بالي من صحتي مش بس عشان نفسي عشان الناس كمان، وعشان أقدر أقدم لهم شغل لأني مش هعرف أشكرهم بكلام، لكن أشكرهم بشغل الفترة الجاية».

ماشي على الخط مظبوط

وأضاف الفنان ضاحكا: «أنا مش على الخط مظبوط، ورجعت اتمرن تاني، والسنة الجاية هصغر عشر سنين وكله تمام».

وكان الفنان خالد الصاوي قد مر بوعكة صحية شديدة، أثارت قلق متابعيه وجمهوره ومحبيه، بعدما ظهر على كرسي متحرك خلال الأسابيع الماضية؛ إذ أصيب بانزلاق غضروفي ما بين الفقرتين الثالثة والرابعة «مرتجع».

إصابة أثناء تصوير مشاهد فيلم «القاهرة مكة»

وحدثت هذه الإصابة أثناء تصوير مشاهد خالد الصاوي في فيلم «القاهرة مكة»، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشعر بآلام مبرحة في العمود الفقري، واستلزمت حالته الخضوع لعلاج طبيعي مكثف، وجلس على كرسي متحرك خلال فترة تلقيه العلاج في المنزل.