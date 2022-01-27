الجيش الليبي يعلن مقتل 19 من عناصر «داعش» جنوب البلاد

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، مقتل 19 إرهابيا من عناصر تنظيم «داعش» بينهم 4 فجروا أنفسهم، بعد انتهاء معارك كانت بين الجيش وتلك العناصر الإرهابية جنوب منطقة القطرون.

وتأتي العملية التي أعلن عنها الجيش الوطني الليبي كضربة موجعة للتنظيمات الإرهابية التي تركز تواجدها في بعض مناطق جنوب غرب ليبيا، خصوصا وأنه يغلب عليها الطابع الصحراوي.

معارك مع «داعش» في منطقتي جبل عصيدة والهروج

وأوضح مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن المعارك بدأت منذ أمس الأربعاء وتركزت مع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة جبال عصيدة ومنطقة الهروج، بحسب ما كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في إطار العمليات التي قوم بها الجيش الوطني في مواجهة المجموعات الإرهابية.

وقتل اليوم 3 من عناصر دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب، إثر اعتداء نفذته عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الليبية، ونقلت قناة «218» الليبية.

مقتل 3 من عناصر الشرطة الليبية.. و«الداخلية» ترد

وأوضحت الوزارة أن دورياتها في المقابل تمكنت من قتل 4 عناصر إرهابية بدعم ممن وصفتهم بـ«القوى المساندة»، لافتة في بيان رسمي إلى تدمير عدد من الآليات التي كانت تستقلها العناصر الإرهابية قرب منطقة جبل عصيدة غرب منطقة القطرون بنحو 80 كيلومتر.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية «استمرار جهودها لملاحقة فلول الإرهابيين، حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية».

استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الأمني في الجنوب الغربي

وتستغل المجموعات الإرهابية المساحات الصحراوية الشاسعة في جنوب غرب ليبيا للقفيام بعمليات إرهابية من وقت لآخر، تستهدف فيها مجموعات من الجيش والشرطة.

وعانت مناطق الجنوب الغربي الليبي على وجه التحديد من غياب قوات أمن فاعلة في ظل الاضطرابات التي تعاني منها ليبيا خلال العشر سنوات الماضية، وانشغال كثير من الفصائل السياسية بالصراعات بينها والتي أخذت في كثير من الأوقات طابعا عسكريا.