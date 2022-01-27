تنفيذ أول إعدام في أمريكا خلال 2022 بحقنة سامة.. صدر الحكم ضده عام 2005

نفذ اليوم الخميس، أول حكم إعدام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري 2022، وكان في ولاية أوكلاهوما، إذ أنهيت حياة المدان بحكم عبر حقنة قاتلة، وهو شخص من أصول إفريقية، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وذكر جون أوكونور المدعي العام جون أوكونور في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن ولاية أوكلاهوما إحدى الولايات الجنوبية، نفذت حكم الإعدام بحق دونالد جرانت صباح اليوم، إذ جرى حقنه بثلاث مواد سامة في سجن «ماك أليستر» بالولاية، ليموت الرجل الأربعيني دون أية تعقيدات، وفق القاضي.

بداية الجريمة التي ارتكبها دونالد جرانت

وتعود قصة دونالد جرانت إلى عام 2000 حيث كان وقتها بعمر 25 عاما، إذ هاجم أحد الفنادق ليحصل على مبلغ مالي، بهدف دفعه كفالة لإخراج صديقته من السجن، وخلال هجومه على الفندق قتل سيدة بإطلاق النار، وقتل الثانية طعنا حتى الموت.

وحكم بالإعدام على «جرانت» عام 2005، ولكن لإدانته بارتكاب جريمة قتل مزدوجة، وخلال الفترة الماضية كانت تقدم طلبات استئناف متعددة لإلغاء حكم الإعدام، بداعي أن لديه مشكلات عقلية.

وفي إحدى العرائض التي نشرت عبر الإنترنت، أكد مجموعة من المدافعين عن المعدوم أنه يعاني من مشكلات عقلية ناتجة عن صدمة دماغية فضلا عن متلازمة الكحول الجينية، جراء العنف الذي تعرض له في طفولته بسبب إدمان والده للكحول، في جدل كبير حول الإعدام في أمريكا.

خفر السواحل الأمريكي يعثر على 5 جثث لمهاجرين

في سياق آخر، عثر على 4 جثث قرب سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية ضمن عشرات الجثث لمهاجرين يجري البحث عنهم، وفق ما أعلن اليوم خفر السواحل الأمريكي ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وكانت السلطات عثرت على 5 جثث، فيما لا يزال هناك 34 مفقودا، وتوقفت عمليات البحث عن المفقودين مع غروب الشمس في البلاد، فيما أكدت السلطات كذلك صعوبة العثور على ناجين في مياه خليج المسكيك المضطربة، باستثناء شخص وحيد تشبث بهيكل الزورق المقلوب.