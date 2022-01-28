حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. تحكم في انفعالاتك

تنقسم الأبراج إلى الأبراج النارية والمائية والترابية، كل حسب صفاته، ويهتم كثير من المتابعين لحظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم برج الحوت، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الحوت

القدرة الفائقة على احتواء وتقبل شريك الحياة، وامتلاك القلب الطيب والحنية، على رأس الصفات التي تميز مواليد برج الحوت، كما أنه يحرص دائمًا على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وقالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الحوت: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحوت: الوضع الفلكي قد يولّد اليوم بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك أن تكون أكثر تحكّما في انفعالك.

مشاهير برج الحوت

ومن أشهر مواليد برج الحوت، الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الراقصة تحية كاريوكا، سلوى خطاب، الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.