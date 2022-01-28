محمود مسلم في ندوة عن «الإعلام والهوية» بمعرض الكتاب.. اليوم

يلتقي زوار معرض القاهرة الدولس للكتاب في دورته الـ53، اليوم الجمعة، بالعديد من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الثقافي والفني، ويأتي على رأسها استضافة القاعة الرئيسية، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في ندوة بعنوان «الإعلام والصحافة والهوية»، وذلك في الساعة 3.30 عصرا، يديرها منة الشرقاوي، يعقبها حلقة فكر بعنوان اعترافات كاتب «بيست سيللر» مع الروائي أحمد مراد، والدكتور محمد فتحي.

ومن أبرز فعاليات معرض القاهرة للكتاب، اليوم، تستضيف قاعة ضيف الشرف، ندوة بعنوان «المعجم التاريخي للغة العربية»، في تمام الساعة الثانية ظهرا، وسيجري منافشة كتاب «لماذا قتلت أعز أصدقائي»، فضلا عن مؤتمر «انتصار الهوية»، واللقاء الفكري مع الكاتب الكبير حسين محمود، في تمام الساعة الـ7 ونصف مساءً.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويستقبل معرض الكتاب الزوار يوم الجمعة، من الساعة الواحدة ظهرا إلى التاسعة مساء، وتقام الدورة الحالية تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، ويشارك فيها 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم.

الاهتمام الجماهيري بزيارة المعرض

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر، مقسمة إلى 5 صالات، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ«موسوعة مصر القديمة»، لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال، وسلسلتي «ما» و«رؤية».

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، في تصريحات سابقة، أن بوابات دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 53، شهدت منذ اليوم الأول، إقبالا جماهيريا كبيرا، موضحا أن الاهتمام الجماهيري بزيارة المعرض، يعد مؤشرا أوليا إيجابيا لرواج الفعاليات خلال الأيام المقبلة، كما يجسد الرغبة في المعرفة، ويؤكد مكانة القراءة لدى شعب مصر.