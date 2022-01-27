رئيس «العامة للكتاب»: اهتمام جماهيري بندوة الاحتفاء بمسيرة يحيى حقي

أعرب الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن سعادته بالاهتمام الجماهيري الذي شهدته القاعة الرئيسية لمعرض الكتاب، والتي استضافت أولى فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض والمتمثلة في الندوة التفاعلية للاحتفاء بالأديب يحيى حقي «شخصية المعرض».

وأضاف «بهي الدين»، خلال الندوة أن هذا الاهتمام يأتي تجسيدا لقيمة الأديب الكبير ودوره البارز في الحياة الثقافية بوجه عام، وتوقع أن تحظى بقية الفعاليات برواج جماهيري كبير.

يحيى حقي ناقدا ومؤرخا للأدب

أقيمت الندوة تحت عنوان «يحيى حقي ناقدا ومؤرخا للأدب»، وشارك فيها الدكتور خيري دومة، والدكتور سامي سليمان، وتناولت العديد من المحاور المتعلقة بمسيرة الأديب الحياتية والثقافية وقيمته الثقافية في مصر والوطن العربي.

وتقام الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، واليونان هي ضيف شرف المهرجان.

إطلاق مشروع الكتاب الرقمي

وتشهد هذه الدورة إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويبدأ المشروع بـ«موسوعة مصر القديمة»، لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي «ما» و«رؤية»، ولأول مرة في تاريخ المعرض، يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إذ تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، من خلال شاشة تعمل باللمس.

ويمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف، مجسمة افتراضيًا باستخدام نظارات 3D، وتشهد أيضا استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي.