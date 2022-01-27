جابر نصار: جماعة الإخوان سعت لتكوين دولة موازية والسلفيون شوهوا الدين

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، إن جماعة الإخوان كانت تهدف إلى إنشاء دولة موازية بديلة، لافتًا إلى أنه في عام 2014 تم تشكيل لجنة لمواجهة فكر الإخوان المتطرف في عقول الطلاب.

قنبلة موقوتة

وأضاف «نصار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TEN»، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، «عايزين الطالب اللي أبوه بعته عشان ياخد المؤهل مش يكون قنبلة موقوتة»، مشيرا إلى أن عدد الإخوان حينها في الجامعة كان لا يذكر.

وأضاف «التمييز بين الإخوان والسلفيين نظري بحت ولكن أخطرهما السلفيين، لأن الإخوان جماعة تنظيمية والسلفيين فكرة مشوهة للدين».

الإخوان كانوا يديرون المظاهرات في الجامعة

وأوضح، أن من كان يدير المظاهرات في الجامعة هم الإخوان، ولكن من يسيرون فيها هم السلفيون، منوها إلى أن مشكلة السلفيين هو سلفنة العقل المصري، وهو ما يتمثل في استدعاء قيم وأحكام عصر لعصر جديد، مؤكدًا «الآن نحن في حاجة إلى الانفتاح».

الفكر السلفي

وأشار إلى أن الفكر السلفي قديما كان في الكتب، ولكن مع التطور أصبح منتشرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو فكر جامد رغم أن الدين يسر، والحل لمواجهة ذلك هو الثقافة والفنون، مشيرا إلى أنه أخرج جامعة القاهرة من بين أنياب الإخوان والسلفيين بالفن والثقافة بعمل حفلات لعمر خيرت.

وأوضح، أن دستور الجماعات المتطرفة يشدد على عدم الجدال أو البحث أو التفكير، مؤكدًا أنه لو عاد الزمن لكرر موضوع منع النقاب في الجامعة.

«الحويني» يحارب الدين

وأوضح رئيس جامعة القاهرة السابق، أن الشيخ أبو إسحاق الحويني صوّر فيديو بعد قرار منع النقاب بالجامعة، وقال عنه - أي نصار - إنه يحارب الدين، مؤكدًا أنه قدم الفيديو للمحكمة، مضيفا: «قولت اللي يجي يدرس يكشف وشه»، وتم اتخاذ القرار من أجل العملية التعليمية.