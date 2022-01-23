النقض تؤيد إدراج 40 متهما من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة من قبل 40 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب.

حكما نهائيا غير قابل للطعن

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج المتهمين على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات، ويعد هذا الحكم، حكما نهائيا غير قابل للطعن، وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض.

اتهامات

ووجهت النيابة العامة، عدة اتهامات للمتهمين، منها التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.