مجلس الدولة يعلن الكود المؤسسي بالبنوك والبريد لدفع رسوم تعيين وظيفة المندوب المساعد

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين، بوظيفة مندوب مساعد 10100801 بجميع البنوك المصرية، ومكاتب البريد.

الإعلان يستهدف خريجي كلية الحقوق

ويستهدف الإعلان للوظيفة، خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2021 من الجنسين، حيث تشارك الإناث الذكور فى الحصول على الوظيفة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.

المجلس يفتح أبوابه للتقدم للوظيفة

وأعلن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فتح باب التقدم للإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2021، لشغل وظيفة مندوب مساعد جنبا إلى جنب مع الذكور، إذ يجري تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.

قال المستشار محمد حسام الدين، إن فتح باب التقدم للإناث بجانب الذكور من خريجي دفعة 2021، جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن للخريجات فرص متكافئة مع الخريجين، والعبرة باستيفاء الشروط والافضلية دائما للاعلي في التقدير.

وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة، إن شروط الإعلان تتضمن:

أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل.

ألا يزيد العمر عن 30 عاماً.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية:

إن تثبت لياقة المتقدم الصحية.

أوضح المستشار طه كرسوع، أن سحب الملفات سيكون في المدة من الأربعاء 2 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، ويكون تقديم الملف مستوفى المستندات في المدة من يوم السبت 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يجري إخطار المتقدمين والمتقدمات بموعد المقابلة المحدد لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.