مجلس الدولة يعلن قبول طلبات تعيين بوظيفة مندوب مساعد.. للذكور والإناث

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان عن تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث لأول مرة في تاريخ المجلس.

فتح باب التقديم للإناث

وصرح المستشار محمد جسام الدين رئيس مجلس الدولة، بأن فتح باب التقدم للإناث من خريجي دفعة 2021، جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى أن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين، والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية دائما للأعلى في التقدير.

الأمين العام: يجب أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد

وذكر المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن من شروط الإعلان أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية.

وأشار إلى أنه سيتم سحب الملفات خلال المدة من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 فبراير الجاري، حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الذي يليه، الموافق 9 من نفس الشهر، وتقديمها مستوفاة المستندات خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس المقبل.

واوضح، أنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على أرقام هواتفهم، أو عناوين البريد الإلكتروني بموعد المقابلة المحدد له.