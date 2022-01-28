حمد الكعبي: مصر القلعة الحصينة للأمة العربية ودورها تاريخي ومشرف (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي الإماراتي حمد الكعبي، وجود تاريخ مشترك بين مصر والإمارات، ومواقف ثابتة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن المراقبين الإعلاميين الإمراتيين، يرون أن موقف مصر والإمارات واحد، وكلمتهم ثابتة، مشددًا على أن هناك تنسيق في ملفات المنطقة، والاتفاق بشأن مكافحة التطرف والإرهاب والملفات المتعلقة، بزعزعة استقرار المنطقة بموقف واحد وثابت، في كل المحافل.

وأوضح «الكعبي»، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه بعد أحداث 17 يناير في أبو ظبي، تحركت الإمارات لعقد جلسة في مجلس الأمن، وأنه كان هناك تنديد بالإجماع لهذه الهجمات الإرهابية، متذكرًا انعقاد اجتماع بجامعة الدول العربية، لإصدار قرار إدانة ضد الجماعة التي هاجمت، وتسجيلها ضمن المنظمات الإرهابية.

تنسيق كامل في الملفات الأمنية والسياسية

أكد «الكعبي»، وجود تنسيق كامل في شأن الملفات الأمنية والسياسية، التي تخص المنطقة، مشددًا على أن الإمارات تؤمن بدور مصر، لافتا أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات، مضيفا أنه بثت في الوسط الإعلامي الإماراتي، كلمة للشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وصف فيها مصر بأنها القلعة الحصينة للأمة العربية.

مصر قلعة حصينة تسند المنطقة العربية بأكملها

أشار الإعلامي الإماراتي، إلى أن مصر بالفعل القلعة الحصينة التي تسند المنطقة بأكملها، وأن هذا هو دور مصر العروبة، ودورها التاريخي المشرف للعرب جميعًا، وأنه العشم الذي يطمحوا فيه.

وشدد الإعلامي على أن هذا ليس غريبًا على الشعب المصري، ولا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنهم اعتادوا على هذا الشيء، لافتًا إلى وجود 25 زيارة رئاسية للإمارات، وأن خلال هذه الزيارات، وجدوا أن المحبة تزيد بشكل أكبر.