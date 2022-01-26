بن زايد يشكر السيسي عبر تويتر: سعدت بالحديث مع أخي حول علاقاتنا المتينة

عبّر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، عن سعادته بلقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعدت بالحديث مع أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول علاقاتنا الأخوية المتينة وسبل تطوير التعاون المشترك بين بلدينا إضافة إلى القضايا التي تهم استقرار المنطقة وتنمية شعوبها وتقدمها pic.twitter.com/7xTtlCj9Ov — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 26, 2022

قضايا تهم استقرار المنطقة

وأضاف «بن زايد»، في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «سعدت بالحديث مع أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول علاقاتنا الأخوية المتينة، وسبل تطوير التعاون المشترك بين بلدينا، إضافة إلى القضايا التي تهم استقرار المنطقة، وتنمية شعوبها وتقدمها».

السيسي يسافر بعد زيارة رئيس الجزائر

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإمارات، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر، وسط تنسيق عربي متكامل للاستعداد للقمة العربية المرتقبة في الجزائر، التي تراعاها جامعة الدول العربية، وتأجلت سنتين بسبب أحداث جائحة فيروس كورونا المستجد.

زيارة لمساندة الإمارات بعد قصف حوثي

زيارة السيسي تأتي بعد نحو أسبوع من تعرض عاصمة الإمارات وأكبر مدنها أبو ظبي لقصف من الحوثيين بطائرات مسيرة، الأمر الذي استنكرته أغلب الدول، وأصدرت بيانات تعلن تضامنها مع الإمارات، التي تشارك في تحالف مع السعودية يقاتل الحوثيين في اليمن.

علاقات قوية بين أبو ظبي والقاهرة

وتوجد علاقة قوية متينة بين مصر ودولة الإمارات، فالأخيرة ساندت القاهرة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو من خلال الدعم المالي بعد أن انخفض الاحتياط النقدي المصري في البنك المركزي وتم تخفيض تصنيف مصر بناء على هذا الأمر في معدل التصنيف الائتماني.