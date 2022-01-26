التفاصيل الكاملة لزيارة السيسي للإمارات اليوم

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أرض الوطن متوجهًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة مهمة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة، إذ جمع بين الزعمين عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لقاءات دورية متبادلة، وتنسيق كامل حيال القضايا الرئيسية في المنطقة، ولدى وصوله أبو ظبي، كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو وظبي، وكبار رجال الدولة في الإمارات، وأعضاء السفارة المصرية.

العلاقات المصرية الإماراتية

تشهد العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي، تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة، إذ اصطحب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قصر الوطن، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على اعتزاز مصر بما تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، من روابط أخوة وتعاون وثيقة، تمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية، كما شارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي مع أشقائه، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، وأمير إمارة دبي.

السيسي يغادر الإمارات

جرى التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء، لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، وفي نهاية الزيارة، حرص الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، على توديع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عائدًا بسلامة الله إلى أرض الوطن.